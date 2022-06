Top 5: Raus an die frische Luft

Wem Unkraut zupfen und Pool saubermachen zu viel Arbeit ist, findet sicher an einer gemütlichen Veranda gefallen. Diese geschützten Sitzbereiche an der frischen Luft sind typisch für Häuser im amerikanischen Stil. Dank Überdachung kann man bei Sonne und Regen dem Treiben vor dem Haus zusehen oder in Ruhe ein gutes Buch lesen. Was den amerikanischen Baustil sonst noch ausmacht, verraten wir im Artikel.