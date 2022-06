Langweilige Küchenwand? Nicht mit diesen Ideen!

Rohe Steinwände sind längst nicht mehr aus der Innenraumgestaltung wegzudenken. Vom modernen Loft im Industrial-Stil bis hin zum romantischen Landhaus – Steinwände aller Art sind nicht nur angesagt, sondern überzeugen mit einer enormen Vielfältigkeit, die an jede Raumgestaltung angepasst werden kann. Egal, ob echt und denkmalgeschützt oder nachträglich angebracht – der tolle Look verleiht den Räumen das gewisse Etwas. Auch in der Küche wird das Material immer beliebter. Farblich und stilistisch an die Ausstattung angepasst, wird die Küchenwand zum Hingucker und sorgt für ein einladendes Flair in eurem Zuhause. Eine mediterrane Gestaltung in Sandsteinoptik, ein dezentes Highlight in dunklen Farben oder eine authentisch freigelegte Backsteinwand. Was nicht vorhanden ist, kann der Experte ermöglichen.