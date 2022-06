Frischer Wind fürs klassische Holzhaus

Direkt hinter dem Essplatz siedelt sich ein Wohnbereich des Hauses an. Hier hielt man sich mit dem Mobiliar bewusst zurück. Man entschied sich für ein schlichtes, geradliniges Sofa, einen in Rottönen gehaltenen Teppich sowie einen organisch geformten Couchtisch. So kommt die Gesamterscheinung des Raumes bestens zur Geltung, da ohnehin beide Fensterfronten alle Blicke auf sich ziehen. Das horizontale Lichtband über dem Sofa und die bodentiefen Verglasungen im darüber liegenden Geschoss geben den Ausblick in die bereits angesprochene Natur hinter dem Haus frei und sorgen auch innen für einen tollen Effekt.