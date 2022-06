6 Experten-Weisheiten für ein perfektes Zuhause

Außen so wie innen sind die berühmten Bauten von Mies van der Rohe ein Ausdruck der modernen Architektur. Aber auch er hat in seinen Anfängen zunächst an Traditionelles angeknüpft. Seine ersten Entwürfe sind von Schinkel und von der Schinkel- Renaissance des frühen 20. Jahrhunderts beeinflußt. Gegen Ende des Ersten Weltkrieges war er dann aber stark vom Expressionismus beeindruckt und entwarf seine revolutionären Bauten aus Stahl und Glas. Später entwarf er herausragende Bauten im rationalen Internationalen Stil der 20er und 30er Jahre, wie die großen Häuserblocks in Berlin und Stuttgart zeigen. In den 30er Jahren leitete er das Bauhaus und beeinflusste somit eine weitere Richtung stark. Schließlich musste er nach Amerika auswandern, wo er weitere herausragende Arbeiten realisierte, wie die im Bild zu sehenden Hochhäuser der Lake Shore Drive Apartments in Chicago.

Mies van der Rohe war ein Pionier und Revolutionär, und würde uns raten, nicht an alten Bauweisen festzuhalten sondern lieber Eigenes zu erschaffen und sich auf die Bedürfnisse der Zeit einzustellen.

