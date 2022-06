Residential Building in Taiwan

Die Küche öffnet sich zur Terrasse, verbindet innen und außen und bildet auf diese Weise den Lebensmittelpunkt des Familienlebens. Die anthrazitfarbenen Eichefronten werden durch eine feine Metallumrandung akzentuiert, metallfarbene Griffleisten gliedern die Hochschrankfront vertikal. Edelstahlarbeitsplatten spiegeln das warme Licht der mit Walnussholz vertäfelten Decke. Die hintere Arbeitsplatte präsentiert eine Auswahl an Getränken und wird als Bar genutzt, so ist die Küche perfekt in das gesellschaftliche Leben eingebunden.