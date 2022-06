Durchdachte Garderobe für kultivierten Empfang

Eine Garderobe könnt ihr ganz unterschiedlich gestalten. Abhängig davon, welchen Stil und Geschmack ihr favorisiert, kann sie in modernem Design oder im klassischen Stil euren Besuch empfangen. In jedem Fall sollte sie geschmackvoll eingerichtet sein, da es das Erste ist, was eure Gäste in euren vier Wänden erblicken.

Wie in diesem Beispiel der Experten von CACTUS ARCHITEKTEN kann auch ein sehr individueller Stil zur Gestaltung der Garderobe zum Einsatz kommen. Das am Boden stehende Bild wird von einem nostalgischen Sofa und stilvollen Garderobenständer ansprechend in Szene gesetzt. Die moderne Deckenbeleuchtung rückt dieses Arrangement ins richtige Licht und vollendet die Szene.