Wunderbare Verwandlung eines städtischen Wohnhauses

Auch von vorne zeigt sich das Haus in einem neuen Look. Wie zum Teil die Rückseite wurde auch die Fassade in ein dunkles Blau getaucht. Dazu kontrastieren die hellen Umrahmungen und Verzierungen, die so wunderbar zur Geltung kommen. Auch zu den benachbarten Häusern zeigt sich das Haus harmonisch in seiner Gestaltung und fügt sich demnach optimal in das Stadtbild ein.