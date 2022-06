Von der Ruine zum gemütlichen Zuhause

Im Haus erwartet uns ein sehr moderner, offener Grundriss, in dem die einzelnen Funktionsbereiche nahtlos ineinander übergehen. Interessant ist das Lichtkonzept: Obwohl man kein Fenster sieht, wird der Innenraum mit natürlichem Licht geflutet und wirkt so großzügig, hell und luftig. Das Geheimnis dahinter: Durch die Lage des Hauses direkt an der Straße verzichtete man nach außen hin auf Fensteröffnungen, um die Privatsphäre der Bewohner zu schützen. Stattdessen entschied man sich für eine versetzte Architektur des Gebäudes, sodass auch das Erdgeschoss über geschickt platzierte Oberlichter mit Tageslicht versorgt wird.