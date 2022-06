Ein echter Hingucker in der Vorstadt-Idylle

Trotz der dichten Bebauung verfügt das Haus über einen kleinen Garten. Dieser fügt sich seitlich am Gesamtobjekt, hinter dem glatten Baukörper an. Eine Rasenfläche und ausgewählte Bepflanzung sorgen für frisches Grün, kreisrunde Platten ebnen den Weg auf die direkt angrenzende Terrasse. Mit Holzlatten für den Boden und Grill wurde hier ein herrlicher Freisitz eingerichtet. Auf zwei Seiten vom Haus eingefasst, herrscht hier auch ein angenehmes Maß an Privatsphäre. Über große Schiebeelemente aus Glas gelangt man ins Innere, wo Wohn- und Essbereich warten.