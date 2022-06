Kurvenwunder mit Luxusausstattung

Natürlich gibt es nicht nur zwei Wohnzimmer in der Casa Buriti, sondern auch zwei Küchen – beide hochmodern ausgestattet und mit jeglichem Komfort, den man sich nur wünschen kann. Hier sehen wir die überdachte Outdoor-Küche, die direkt an den Poolbereich grenzt und sowohl mit Barhockern und Tresen als auch mit einem Tisch und Stühlen zum Verweilen einlädt. Hier kann gekocht, gegrillt und gebraten werden, es lassen sich Cocktails mixen und es gibt eine eigene Bierzapfanlage. Nicht zu vergessen der große Fernseher, der in die Wand integriert wurde. So verpasst man auch an entspannten Wochenenden am Pool niemals das Fußballspiel der Lieblingsmannschaft.