Kurzfristiger Besuch? DAS sollte noch schnell gereinigt werden!

Nahezu jeder kam schon einmal in die Verlegenheit, Gäste in einer unaufgeräumten oder gar dreckigen Wohnung empfangen zu müssen. Häufig kündigt sich die Familie bzw. der Freundeskreis so kurzfristig an, dass keine Zeit mehr für eine grundlegende Reinigung in allen Räumen bleibt. Schnell wird guter Rat teuer, wenn ihr erkennen müsst, dass sich das Geschirr bis unter die Decke stapelt, sich Hundehaare auf der Couch befinden und das Bad seit mindestens zwei Wochen nicht mehr gründlich geputzt wurde. Hier heißt es: „Einen kühlen Kopf bewahren!“ und mit der Last Minute Reinigung starten. Schon mit einem Zeitpuffer von circa 20 Minuten habt ihr die Chance, eure Wohnung – im Normalfall – in einen weitestgehend passablen Zustand zu versetzen. Wer sich auf die „Basics“ der Reinigung beschränkt, minimiert das vorhandene Chaos um ein Vielfaches und muss sich keineswegs schämen, nicht in einem „sterilen Museum“ zu wohnen.