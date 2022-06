Penthouse Harvestehude

Neben dem Design kommt bei Andras Koos aber auch nie die Funktion zu kurz: So hat er beispielsweise das schalenförmige Waschbecken in den Tisch eingelassen: Das hat den Vorteil, dass es so die nötige Tiefe besitzt, das Wasser aber gleichzeitig nicht auf den Tisch spritzt. Außerdem kann man so beim Putzen sehr viel besser um das Waschbecken herumwischen!