Wohnen in moderner Eleganz

Im Obergeschoss befinden sich die Schlafzimmer der Familie. Auch hier herrscht moderner Minimalismus vor, sowohl was die reduzierte Farbgebung angeht, als auch in Sachen Formensprache und Ausstattung, welche sich auf das Wesentliche beschränkt und entspannten Chic ausstrahlt. An das Elternschlafzimmer schließt sich direkt ein großer Ankleideraum an, der perfekt organisiert und ausgeleuchtet ist und jede Menge Platz für sämtliche Klamotten und Accessoires bietet.