Bauen in der richtigen Mondphase

Die Architekten orientierten sich bei dem Entwurf stark an der vorherrschenden typischen Bauweise und griffen somit die Elemente des Satteldachs, der Holzfassade und der Loggia auf.

Um einen Bezug zum Dolomitengestein herzustellen, wurde das gesamte Gebäude in Sichtbeton gegossen. Für die traditionelle Anmutung sorgt die vertikale Bretterschalung aus Lärche, die mit einer wasserlöslichen Imprägnierung auf Acrylharzbasis versehen wurde. Das Holz bezieht sich nicht nur auf die regionale Bebauungsform, sondern unterstreicht ebenso den Gedanken der Nachhaltigkeit. Viel Wert wurde auf kurze Transportwege gelegt und so stammen die verwendeten Holzarten Zirbe und Lärche aus dem Gadertal, die ein Jahr vor Baubeginn in der richtigen Mondphase geschlagen wurden.