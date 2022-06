Die Wohn-Illusion

Die Schlafzonen des Hauses sind dem Obergeschoss vorbehalten. Neben den Kinderzimmern befindet sich hier auch das elterliche Schlafzimmer, welches sich im modernem Stil mit luxuriösem Flair zeigt. Das Bett ist mit einer Wandvorrichtung verbunden und durch die Anordnung beim Betreten des Raumes nicht sofort ersichtlich, was für eine verstärkte Privatssphäre sorgt. Durch den Einsatz von eingefassten Deckenleuchten wird oberhalb des Kopfendes für indirektes Licht sowie eine gemütliche Innenraumbeleuchtung gesorgt. In die Vorrichtung eingefasst ist ebenso ein Spiegel, der die gegenüberliegenden Raumelemente reflektiert und den Raum optisch vergrößert. Für Behaglichkeit sorgt ein einheitlich gestaltetes Raumkonzept. Dafür wurden hochwertige Materialien verwendet. Die Wandfarbe, die gemusterte Tapete sowie die Tagesdecke wurden in einem einheitlichen Fliederton gehalten, der sich beruhigend gibt. So ist erholsames Schlafen garantiert. Und wer sich von den im Wind seicht neigenden Bäumen in den Schlaf sinken lassen möchte, dem sei dies durch das Öffnen der Jalousien ermöglicht.

Neben dem Schlafzimmern gibt es den vielseits wahrgewordenen Traum eines separaten Ankleidezimmers sowie einen Massageraum, der weitere Erholungsmomente garantiert. Das Obergeschoss des Hauses ist damit eine absolute Entspannungszone!