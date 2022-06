Ein traumhaftes Familienhaus mit Tiefgang

In Mexiko hat der Architekt Bernardo Hinojosa ein Haus für eine Familie errichtet, das sich absolut zeitgemäß zeigt. Doch es sollte nicht nur modern sein, denn was jetzt modern ist, kann in 5 oder 10 Jahren schon nicht mehr angesagt sein. Darum hat er ein Konzept mit Tiefgang entwickelt, das ein kompaktes Design, eine optimale Flächennutzung, einen großen Garten – der nie aus der Mode kommt – sowie eine diskrete Farbgebung bereithält. Wie die Umsetzung dazu aussieht, zeigen uns die folgenden Bilder!