Modernes Landhaus mit Köpfchen

Wir reisen heute nach Spanien, genauer gesagt in die Nähe von Valencia, wo Chiralt Arquitectos ein außergewöhnliches Landhaus errichtet haben. Die Casa Gerard hat aristokratische Wurzeln, denn das Grundstück, auf dem das Gebäude errichtet wurde, war eins Teil eines großen Anwesens. Damals stand an seiner Stelle ein Stall, heute erinnert nichts mehr an diese Vergangenheit. Das Haus, das unsere Experten geplant und gebaut haben, ist super modern und verfügt nur über einige wenige rustikale Elemente, die Spannung ins Spiel bringen. Viel Spaß auf unserem Rundgang durch dieses besondere Zuhause.