Verrückter Kubus

Durch den gesamten Wohnbereich zieht sich ein wohnlicher Holzfußboden in warmem Braun. Im Esszimmer wurde dazu ein dunkler, kantiger Tisch kombiniert, an dem bis zu sechs Personen Platz finden. Farbakzent sind hier die roten Stühle mit Metallbeinen, die sich perfekt in den modernen Inneneinrichtungsstil einfügen. Als Wanddekoration entschied man sich für Lokalpatriotismus und brachte ein großformatiges Abbild der Kölner Skyline an.