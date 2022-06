Imposante Wiederauferstehung einer alten Ruine

Hier sehen wir, wie das alte Steinhaus aus dem 18. Jahrhundert behutsam in das neue Bauprojekt integriert wurde. Das historische Gebäude war komplett verwahrlost und zum Teil so weit verfallen, dass es nicht mehr aufgebaut werden konnte. Man entschied sich also dazu, es nur teilweise zu renovieren, und zwar mit Originalsteinen, die man auf dem Bauplatz und in der Ruine fand. Auf diesem Foto kann man gut erkennen, dass der vordere Teil des alten Gebäudes ohne Dach gelassen wurde und auch der Riss in der Fassade bleiben durfte. Dieser Teil wurde so weit stabilisiert, dass keine Einsturzgefahr besteht, und dient nun als geschützter Innenhof für die Bewohner. Im hinteren Teil, der durch einen Glasanbau mit dem neuen Baukörper links im Bild verbunden wurde, befinden sich der Eingangsbereich, ein Gäste-WC, eine Abstellkammer und die offene Küche des Hauses sowie ein Schlafzimmer.