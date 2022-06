Ein Haus voller Abenteuer

In exponierter Lage in Obernberg am Inn baute der Architekt Adrian Tscherteu ein Einfamilienhaus, das aus dem klassischen Raster fällt. Im Zentrum der Planung stand die Ausrichtung des modernen Hauses unter Berücksichtigung der Lage. Somit wird der Ausblick über den Inn zum gestalterischen Hauptakteur und bildet in seiner eingeschossigen Struktur eine komplexe Wohnfunktion, die bis zum überdachten Freisitz übergeht.