Wohntraum in Weiß

Bereits seit Längerem hat es sich die Farbe Weiß ganz oben auf dem Interior Design Thron bequem gemacht. Jede Wohnung, die etwas auf sich hält und das Prädikat super stylish verliehen haben will, präsentiert sich von Kopf bis Fuß in reinem, strahlendem Weiß. Inzwischen müssen wir dabei schon ab und zu ein leichtes Gähnen unterdrücken, denn so richtig neu ist dieser All-white-Trend mittlerweile eben nicht mehr. Umso cooler, dass es manche Innenarchitekten noch immer schaffen, uns mit ihrer Interpretation vom weißen Wunder in Staunen zu versetzen. Unsere Experten von mayelle architecture intérieur design haben genau das geschafft – mit einer Wohnung, die in purem Weiß erstrahlt, dabei aber dennoch ihre ganz eigene Persönlichkeit behält und mit einigen coolen Details zu überraschen weiß.