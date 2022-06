Die Walnuss-Villa

In seinem Zuhause sollte sich jeder von uns wohl und geborgen fühlen. Deshalb ist es bei einem Neubau für eine Familie auch so wichtig, auf die Bedürfnisse und Wünsche eines jeden Familienmitglieds einzugehen und sowohl die privaten Bereiche als auch die gemeinsamen Räume so zu gestalten, dass jeder gerne Zeit dort verbringt und sich rundum zuhause fühlt. Bei der Planung des Hauses, das wir euch heute mitgebracht haben, standen genau diese Überlegungen im Mittelpunkt. Wir zeigen euch, wie unser Experte Tomasz Czajkowski das luxuriöse Einfamilienhaus seiner Kunden individuell auf deren Wünsche ausgerichtet hat.