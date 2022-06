Idylle mit Knalleffekt

Betritt man das Haus, empfängt einen das Entree mit rustikalem Echtholzparkett, das sich einheitlich durch das gesamte Haus zieht. Die Wände sind schlicht und elegant in weißem Gipsputz gehalten, der für eine glatte, ebene Oberfläche sorgt. An den Eingangsbereich schließen sich Wohnzimmer und Essbereich an. In letzterem wurde ein imposanter Tisch mit edlen Stühlen positioniert. Eine direkt darüber angebrachte schmale Leuchte sorgt für stimmungsvolles Licht.