Wohntrend Vintage

Am Zauberwort Vintage kommt derzeit keiner vorbei – in Modedingen ebenso wenig wie in Sachen Wohnen und Einrichtung. Alls, was antik ist – oder zumindest so aussieht-, ist gefragter denn je. Kein Wunder, denn alte Möbel, Accessoires und Einzelstücke haben eben eine ganz besondere Ausstrahlung. Sie erzählen Geschichten aus längst vergangenen Zeiten und verleihen jedem Raum einen individuellen und gemütlichen Charme. Ecken und Kanten, Patina, kleine Macken und Abnutzungsspuren: Alles, was von der glattgebügelten Makellosigkeit neuer und moderner Looks abweicht, erobert unsere Herzen im Sturm – und reißt dabei so manches Loch in das Budget. Doch Vintage muss nicht teuer sein. Unser Tipp für den schmaleren Geldbeutel: Auf Flohmärkten anstatt in Antiquitätenläden nach echten Schnäppchen suchen. Oder auf neue Möbel im Vintage-Stil zurückgreifen.