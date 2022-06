Wohnen nach Maß

Das in Bergkamen, einer Stadt in Nordrhein-Westfalen und Mittelzentrum der Ballungsrandzone Dortmunds, ansässige Einfamilienhaus zeigt: es geht! Zentrumsnah wohnen, ohne Verzicht auf ein Eigenheim. Das Einfamilienhaus mit bewährtem Satteldach und vielverglasten Flächen besticht durch seine Bicolor-Fassade mit anthrazitfarbigen Klinkerriemchen und seine helle Putzstrukturflächen. Der Eingangsbereich mit Vorgarten befindet sich in der seitlichen Ausschalung des Hauses, welche gleichzeitig Möglichkeit für den darüberliegenden Balkon bietet. All diese Elemente geben dem Haus sein individuelles Äußeres.