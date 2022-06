Die Mega-Verwandlung

Zu guter Letzt möchten wir euch das Schlafzimmer des Hauses selbstverständlich nicht vorenthalten. Das Zimmer wurde vollständig in hellen Farben gehalten, sodass eine natürliche Beschwingtheit von dem Raum ausgeht. Farbliches Highlight stellt der neongrüne Anstrich der Fassade dar, der den Außenbereich markant in Szene setzt und bis in das Innere wirkt. Raumhohe Schiebetüren sorgen für ein Höchstmaß an natürlichem Licht und binden zusätzlich den Außen- in den Innenraum ein.

Die wichtigsten Informationen findet ihr hier im Überblick:

Ort: Witikon, Zürich, Schweiz

Typ: Wohnhausumbau

Art: Energetische Sanierung

Jahr: 2008-2009

Fläche: 185 Quadratmeter