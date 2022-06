Beton in seiner schönsten Form

Etwas fehl am Platz wirkt er auf den ersten Blick schon, der mausgraue Kubus aus Beton. Aber bald zieht einen der Charme dieses ungewöhnlichen Hauses in seinen Bann. Seine Geradlinigkeit und Strenge lassen einen nicht mehr los und machen neugierig auf das, was sich innen verbirgt. Der gepflegte Garten mit seinem einfachen, aber modernen Design fügt sich harmonisch an das Gebäude an und bricht dank der natürlichen Vegetation etwas mit dem harten Baukörper.