10 trendige Ideen für die Wohneinrichtung

Bei der Planung der Wohneinrichtung müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, die auch die Bedürfnisse der jüngsten Familienmitglieder ausreichend einbeziehen. Kinder benötigen nicht nur Platz zum Spielen, sondern auch Stauraum für Spielsachen.

Aber Kinder benötigen auch Orte, an die sie sich zurückziehen können. Im günstigsten Fall können Kinder in diesem Bereich sogar kuscheln, sodass eine Kuschelecke entsteht. Diese kann beispielsweise so gestaltet werden, wie sie auf dem nebenstehenden Bild von ROSELIND WILSON DESIGN realisiert wurde.