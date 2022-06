Begehbarer Kleiderschrank: So vielseitig kann er sein

Licht, in Kombination mit Spiegeln oder gläsernen Oberflächen, ist immer dann ein ganz entscheidendes Gestaltungsmittel des begehbaren Kleiderschrankes, wenn dieser etwas zu klein geraten ist. Je heller und einladender der Raum, desto größer wirkt er, wozu die Illusion eines Spiegels entscheidend beitragen kann. Wem es dabei an natürlichem Licht durch geeignete Fenster oder Dachfenster mangelt, der sollte sich nicht scheuen, auf geeignete künstliche Lichtquellen zurückzugreifen. Hierbei lässt sich besonders effektvoll mit dem Spannungsfeld aus direkter und indirekter Beleuchtung spielen. Es ist also ein Trugschluss, zu glauben, ein begehbarer Kleiderschrank könne ein rein funktionaler Ort sein, welchem künstliches Licht genügt und der vollständig ohne das Tageslicht auskommt!

Je mehr an Tageslicht bei der Ausleuchtung eines begehbaren Kleiderschrankes genutzt werden kann, umso harmonischer fügt sich dieser ins Ensemble der übrigen Räume ein. Umso schneller und vollständiger verliert er seine Aura von Garderobe oder rein funktionaler Abstellkammer! Tageslicht hilft nicht nur, den begehbaren Kleiderschrank optimal auszuleuchten. Es schafft auch jene natürliche und angenehme Atmosphäre, in der das Spiel des Tageslichtes im Wandel zwischen Morgen und Abenddämmerung selbst hier erlebbar wird. Erst Tageslicht macht aus dem begehbaren Kleiderschrank letztendlich einen eigenständigen Raum, welcher für sich voll berechtigt in Anspruch nehmen kann, gleichwertiger Teil eines Wohnensembles zu sein und nicht nur eine Art von überdimensioniertem Koffer, welcher zur mottensicheren Aufbewahrung derjenigen Kleidungsstücke dient, die zufällig oder jahreszeitlich bedingt gerade nicht benötigt werden.