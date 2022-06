Ein Lichtstreifen am Horizont

Wie im Eingangsbereich wurde auch in der Küche mit Essbereich das anthrazitfarbene Gestein in Form eines Blocks aufgegriffen. Hier hat das Bauelement neben der tragenden Funktion gleichzeitig eine raumgliedernde. So bekommt der an die Küche angrenzende Essbereich mehr Intimität für sich. Die Küche zeigt sich als Wandschrank mit eingebauten Nischen zum Kochen. Dadurch geht kein Platz verloren und der Raum kann optimal genutzt werden. An die Küche schließt sich der Essbereich mit angrenzender Terrasse. Der Einsatz hochwertiger Materialien kommt auch hier zum Tragen. Das stilistisch reduzierte und auf seine Funktion bedachte Mobiliar wirkt modern und verleiht in seiner Komposition dem Raum eine besondere Note.