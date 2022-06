Glamour pur mit Glaspool

Das Jellyfish House verfügt über zwei weitläufige Terrassen. Eine davon befindet sich unterhalb des Pools, durch dessen Glasboden man die Schwimmer wie im Aquarium beobachten kann. Die Sonnenstrahlen werden dabei durch Glas und Wasser gefiltert und tauchen den gesamten Außenbereich in ein schillerndes, türkisfarbenes Licht. Der 60 Tonnen schwere Pool verfügt über sechs Zentimeter starke Glasscheiben, die durch eine in den Betonwänden verankerte Metallkonstruktion gehalten werden. Durch ein Panoramafenster in der Seite des Beckens kann man beim Tauchen in den Wohnraum schauen und auch vom Inneren des Hauses Blicke in den Pool erhaschen.