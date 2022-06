Das Haus der Faltkunst

Das Haus ist so geplant, dass der Innenraum sich in das Origami-Dach einwickelt. Der Architekt ordnete das Wohn- und Esszimmer in der Mitte an. Somit wird das Zentrum klar definiert und die Nebenräume wie Küche, japanisches Stilzimmer, Schlafzimmer und Bad lokalisieren sich um den Wohnkern.