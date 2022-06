Haus der 1000 Winkel

Die Kücheninsel in kräftigem Himbeerrot fällt farbtechnisch völlig aus dem Rahmen und setzt so ein klares Statement pro Farbe! Herd und Spüle sind flächenbündig integriert, sodass die elegante Optik trotz verspielter Kolorierung erhalten bleibt. Die restlichen Elektrogeräte sind in die Küchenschränke an der Wand eingepasst. Die glatten, weißen Fronten sind sehr zurückhaltend und geben dem Küchenblock genügend Wirkungsraum. An den Kochbereich schließt sich ein langer, tafelähnlicher Esstisch an, an dem auf originellen Stühlen nahezu die komplette Verwandschaft verköstigt werden kann.