Wohnzimmer dekorieren: 10 Ideen für ein stilvolles Ambiente

Ihr wollt euer Wohnzimmer dekorieren und dabei auf frische Blumen nicht verzichten? Dann braucht ihr unbedingt auch schöne Vasen dafür, um die Schnittblumen perfekt in Szene zu sezten. Wie bei allen anderen Deko-Accessoires gibt es auch in diesem Bereich eine schier unendliche Auswahl unterschiedlichster Modelle. Für welche Art, Form, Größe und Materialien ihr euch entscheidet, bleibt ganz eurem individuellen Geschmack überlassen. Einen Tipp haben wir aber doch: Vasen machen im Gruppenverband am meisten her. Gerade kleinere Modelle wirken am eindrucksvollsten, wenn man sie in kleinen Grüppchen arrangiert – am besten übrigens in ungeraden Zahlen, also zu dritt oder zu fünft.