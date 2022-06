Kreative Kinderzimmer-Ideen

… möchte ich Pilot werden! Wenn dem so ist, wird dieses Zimmer den Sohnemann oder das Töchterchen mit Sicherheit verzaubern. Während das Flugzeug an der Decke den Traum nach Abenteuern in fernen Ländern weckt, können an dem Holzbrett über dem Bett schon mal die Reiseziele festgesteckt werden. Dieses Kinderzimmer verleiht durch seine Wandfarben Ruhe und lässt definitiv Freiraum für Phantasie! Innerhalb weniger Sekunden können Kids hier vom Grand Canyon über eine staubige Wüste bis hin zu einem tropischen Regenwald fliegen – und wer weiß, vielleicht sogar ins All… ?! Mit einer Taschenlampe unter der blaugrauen Sternendecke lassen sich jedenfalls gut Pläne schmieden.