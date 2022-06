Freche Freizügigkeit

Auf der zum Garten zugewandten Seite zeigt sich die Fassade mithilfe eines vorgesetzten Mittelblocks strukturiert. Die Fläche erhält durch den Vorbau Struktur. Unterstrichen wird dieser Effekt mithilfe der Kolorierung, die Dimension erzeugt.

Direkt an das Haus grenzt eine Terrasse an, die im Sommer einen schönen Außenraum für die Familie bietet. Der Garten verfügt über eine große Rasenfläche, die am Grundstücksrand von einem alten Baumbestand gesäumt wird. So kann sich die Familie ungestört bewegen und nach Lust und Laune austoben.