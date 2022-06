Romantische Sparsamkeit

Wie sollte es anders sein – auch die Küche ist vornehmlich in Weiß gestaltet. Der vorhandene Platz wurde mit Küchenzeile und vorgelagerter Insel optimal ausgenutzt, selbst ein imposanter Kühlschrank in Edelstahloptik konnte integriert werden. Der Esstisch mit dunkler Platte bringt ein Quäntchen von Farbe in den Raum, liebevolle Dekorationen hauchen ihm Leben ein.