Wie gestalte ich den Flur?

Wie wichtig es ist, die Wände des Flures in Szene zu setzen, um ein warmes und einladendes Flair zu erzielen, haben wir bereits geklärt. Noch besser kommt eine intensive Farbe an der Wand in Kombination mit der richtigen Deko zur Geltung wie zum Beispiel einem schönen Bild. Dieses verleiht dem Raum Tiefe und schenkt ihm einen spannenden Eyecatcher.