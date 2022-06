Doppelhaushälfte mit gläsernem Meisterwerk

Kennt man einen, kennt man alle – das mag so manchem durch den Kopf gehen, wenn von einem Anbau aus Glas die Rede ist. Aber lasst euch nicht täuschen! Diese moderne Art der Vergrößerung traditioneller Häuser kommt in allen Größen und Arten. Stets sind die Architekten darum bemüht, den Anbau perfekt auf den zur Verfügung stehenden Raum anzupassen und ihn mit dem Bestandsgebäude perfekt zu kombinieren. So geschehen auch in diesem Fall in Winchmore Hill, in London. Dort versteckt sich auf der Rückseite einer Doppelhaushälfte ein verglaster Anbau, der nicht nur mehr Platz für die Bewohner schafft, sondern auch noch den Stil und Wert des Hauses maßgeblich steigert.