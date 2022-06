Oase der Ruhe

Wer beim Stichwort Japan an Kimonos, Hello Kitty und Kirschblüten denkt, hat sicher Recht, aber auch in Sachen Architektur hat das Land des Lächelns eine Menge zu bieten. Die moderne japanische Architektur ist geprägt von Stilbewusstsein, hochwertigen Materialien, Reduktion und Funktionalität. Sie zeichnet sich aus durch eine klare, geradlinige Formensprache, puristische Natürlichkeit und eine optimale Nutzung des Raumes. Ein Paradebeispiel für ein modernes japanisches Einfamilienhaus haben wir euch heute mitgebracht. Es stammt aus der Feder von HIROKAZU SHIMADA ARCHITECT & ASSOCIATES und verbindet auf äußerst stilvolle Weise entspannten Wohnkomfort, praktischen Nutzen und eine geschützte Privatsphäre.