Luxus für unser Zuhause

Ein Kerzenleuchter hat trotz seines simplen Konzepts meist schon etwas Prachtvolles an sich. Dieser Lüster wird von Hand in Neapel hergestellt und zwar von mindestens zwei Personen – jedes Stück ist also ein Unikat. Er verleiht mit seiner Größe und dem skulpturhaften Aussehen jedem Raum einen besonderen Hauch von Luxus. Erhältlich ist der Kerzenleuchter in verschiedenen Messingfarben und kann damit in ganz unterschiedlichen Umgebungen für den gewünschten Prunk sorgen.