Maritime Liebe

Das ehemalige Wienerwaldhaus wurde lediglich als Wochenendbleibe genutzt. Viel zu schade, betrachte man nur die einzigartige Lage mit der sagenhaften Umgebung. Man entschied sich daher für eine Sanierung und Erweiterung des Hauses. Ergebnis ist eine Wohnoase in Form eines großzügigen Massivholzhauses, das sich eindrucksvoll über vier Etagen mit einer Gesamtfläche von 250 Quadratmetern erstreckt. Durch seine gestaffelte Bauweise nimmt das Haus charakteristische Züge eines Leuchtturmes an und präsentiert sich wie ein Fels in der Brandung.