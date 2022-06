Einfamilienhaus mit hohem Komfort und intelligenten Stauraumlösungen

Typischerweise lebt man in Korea in Apartments und Mietwohnungen, vor allem in den Städten. Ein Ehepaar wollte jedoch ein anderes Leben für ihre Kinder und träumte von einem Einfamilienhaus, in dem ihre zwei kleinen Töchter behütet aufwachsen können und an das sie sich gerne zurückerinnern, wenn sie groß sind. 2015 wurde dieser Traum von den Architekten von MLNP mit diesem beeindruckenden Haus in einem Vorort von Seoul verwirklicht.

Das Haus ist in drei verschiedene Zonen eingeteilt, wobei jede mit ihrem ganz eigenen, charakteristischen Layout besticht. Zum einen ist das Haus in einen Eltern- und einen Kinderbereich eingeteilt, zum anderen heben sich die Gemeinschaftsräume im Erdgeschoss von den persönlicheren Zimmern im ersten Stock und dem privaten Hobbyraum der Eltern unter dem Dach ab.