DIY-Lampen: Tolle Ideen für die eigene Designerlampe

Der Vorteil an selbstgemachten Lampen ist, dass sie richtig ausgefallen gestaltet werden können. Zum einen können sie zum Highlight in einer schlichten Umgebung fungieren, zum anderen an einen besonderen Einrichtungsstil angepasst werden. Eine DIY-Lampe aus Rohren ist in jedem Falle etwas Besonderes und unterstreicht den angesagten Industrial-Stil. Die Einzelteile sind schon für wenig Geld im Baumarkt erhältlich und können beliebig zusammengesetzt werden. Egal ob als kleine Nachtischlampe in eurem Schlafzimmer oder als stylische Leselampe im Wohnbereich – der originelle Hingucker ist immer ein Unikat und sorgt mit dem richtigen Leuchtmittel für helles oder stimmungsvolles Licht. Um es euch bei der Herstellung etwas einfacher zu machen, könnt ihr das Kabel direkt beim Zusammensetzen der Teile hindurchfädeln. So bleibt euch schwierige Fummelarbeit am Ende erspart. Für das perfekte Endergebnis sollte die Büchse in einem breiteren Rohrteil verschwinden. So erhält euer Schmuckstück den richtigen Look und sieht aus, wie aus dem Designerladen.