6 Gründe, warum deine Einrichtung noch nicht optimal ist

Auch wenn ihr – getreu dem Motto Do It Yourself – eure eigenen Einrichtungsgegenstände baut und bastelt, könnt ihr euch sehr umweltfreundlich einrichten. Bei der Auswahl neuer Materialien wie Stoffe, Holz, Lacke oder Farben, die ihr benötigt, könnt ihr auf umweltfreundliche Herkunft und Verarbeitung achten. So kreiert ihr eure eigenen Möbel und Accessoires im schonenden Ökodesign. Das kann zum Beispiel heißen, dass ihr Holz mit dem FSC Siegel oder Farben und Lacke, die den blauen Engel tragen, kauft. Wenn ihr beim Einkauf ein Auge auf besonders umweltfreundliche Materialien werft, so wisst ihr genau, welche Stoffe in eurem fertigen Produkt stecken und welcher Herkunft die Rohstoffe sind!

Selbstverständlich lässt sich auch DIY und Upcycling verbinden. Lasst euch von den Upcycling-Projekten in unserem homify Magazin inspirieren oder geht einmal durch das eigene Haus und schaut, welchen Gegenständen, Materialien oder Stoffen ihr mit etwas Bastelarbeit ein zweites Leben schenken könnt.