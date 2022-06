6 Dinge, die du über LED-Beleuchtung wissen musst!

Von Glühbirnen sind wir es gewohnt, dass sie rundum leuchten. Das Licht von LED-Lampen hingegen ist gebündelt. Der Halbwertswinkel gibt den Winkel des Lichtkegels an, in dem die Lichtstärke mindestens der Hälfte der maximalen Lichtstärke der Lampe entspricht. Vereinfacht gesagt heißt das, der Halbwertswinkel gibt an, in welchem Bereich die Lampe am hellsten leuchtet.

Für den Einsatz als Spot- oder Akzentbeleuchtung eignen sich z. B. Winkel von 35°, wenn ihr die LEDs aber zur gesamten Raumausleuchtung einsetzen wollt, solltet ihr mindestens 120° wählen.