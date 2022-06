Villa Kunterbunt

Das Spiel mit dem Licht und den Farben hat in dem Gebäude eine große Bedeutung. Mithilfe dessen werden Zonen mit scheinbar kleinen Mitteln in den Vordergrund gerückt. Der Boden, der im gesamten Haus verlegt wurde, erinnert uns an den Farbanstrich in Ochsenblut von Dielen. Der Name ist hierbei Programm, denn tatsächlich wurde das Blut von Ochsen mit einem speziellen Gemisch aus Leinöl und Sumpfkalk verwendet, um Holzoberflächen einzufärben und vor Witterung zu schützen. Der Fußboden nimmt dadurch auf dezente Weise Bezug zu dem historischen Kontext.

Die wichtigsten Informationen findet ihr hier im Überblick:

Planung/Ausführung: 2012-2013

Bauherren: privat

Bauingenieur: Jürg Merz Bauingenieur HTL, Maisprach

Prüfingenieur: Joppen & Pita AG, Basel