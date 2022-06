Traumhafter Altbau wird Stadtgespräch

Das Stadthaus stammt bereits aus dem Jahr 1892. Lange hat sich nichts getan und in der Nachbarschaft entstanden mit den Jahren sehr viel höhere Bauten. Dadurch wirkte das Haus optisch erdrückt und klein. Trotz seines Alters war es vom Zonenplan her nicht geschützt und es bestand die Gefahr eines Abbruchs. Das wäre aber viel zu schade gewesen, immerhin verfügte der Bau über eine erhaltenswerte Substanz. Der Fassade sah man ihr Alter zwar deutlich an, das war jedoch nichts, was sich nicht hätte richten lassen.