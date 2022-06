Entspanntes Haus mit raffinierten Ideen

Auf der Rückseite öffnet sich das Haus zu einem kleinen Hof, in dem ein Steingarten angelegt wurde. Hier verfügt es über größere Glasflächen sowohl im Erd- als auch im Obergeschoss. Über der in das Gebäudevolumen integrierten und überdachten Terrasse wurde ein kleiner Balkon errichtet, der über eine Treppe zu erreichen ist. Durch die Einbettung der Außenbereiche in die Gebäudehülle sind die Bewohner auch hier vor unerwünschten Einblicken geschützt.