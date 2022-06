Von der Spelunke zum Schmuckstück

Die heutige Bebauung in Korea konzentriert sich auf Hochhäuser, um möglichst vielen Menschen auf kleinem Raum ein Zuhause zu bieten. Einstöckige Wohnhäuser sind demnach in koreanischen Ballungsräumen gegenwärtig rar gesät und heiß begehrt, da sie Tradition und Geschichte ausstrahlen. Den Bau, den wir euch vorstellen, war nach 42 Jahren zwar in einem wahrlich desaströsen Zustand, trotz schlechter Bausubstanz hat es aber mehr als vier Jahrzehnte überlebt – untypisch für alte Häuser in Korea. So entschieden sich die Eigentümer und die verantwortlichen Architekten von moohoi, das alte Gebäude nicht abzureißen und stattdessen eine umfassende Renovierung vorzunehmen. Wie genial hier Tradition und Fortschritt verbunden wurden, seht ihr auf den folgenden Bildern.